St. Gallen nimmt umstrittene Schäner Schule an die Kandare

Mirjam Beeler* war in der Schule über längere Zeit massivem Mobbing ausgesetzt. Gleichzeitig ging ihre Schwester Jolanda* oft mit Bauchschmerzen zur Schule und kam weinend nach Hause. Diese Umstände hatten Auswirkungen auf die ganze Familie, und es war für alle eine äusserst schwierige Zeit. Ihre Eltern suchten deshalb eine Privatschule und wurden fündig in der Rondo-Schule in Schänis, die nach eigenen Angaben eine Schule für selbstbestimmtes Lernen sein will und auf Basis der Montessori-Pädagogik unterrichtet.