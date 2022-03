Hof-Praktikum in Kriegszeiten: Der 20-jährige Artur Potapov aus der Ukraine absolviert derzeit ein viermonatiges Praktikum bei Bäuerin Lucrecia von Salis auf dem Hof Panorama in Maienfeld. Ende des Monats endet sein Praktikum, doch er will nicht zurückkehren.

Bild Olivia Aebli-Item