Literarischer Pirat oder zwischen Reinigungsmittel und Poesie

Carlos Coelho fällt auf mit seiner schwarzen Kleidung, der massiven silbernen Kette und der grossen Smartwatch. Er sieht nicht aus wie der klassische Poet. Und doch hat er am vergangenen Wochenende an einem Literaturfestival in Nairs teilgenommen und hat vor einem interessierten – und teils überraschten – Publikum seine Gedichte vorgetragen. Überrascht deswegen, weil Carlos Coelho kein Unbekannter in der Gegend ist. Er gehört zum Nacht-Reinigungsteam im Bogn Engiadina. Um vier Uhr morgens beginnt seine Schicht mit einem Team, das nur aus Männern besteht.