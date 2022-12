Ein Glarner Festtagsschmaus in drei Gängen

Zu Weihnachten wirds wuchtig. Nicht nur unter dem Christbaum stapeln sich die Geschenke, auch kulinarisch darf es an den Feiertagen ein bisschen mehr sein, Kalorienbombe hin oder her. Bei vielen Familien wird jedes Jahr dasselbe Gericht gegessen. Für alle Unentschlossenen stellen die «Glarner Nachrichten» in einer dreiteiligen Serie ein Weihnachtsmenü zum Nachkochen vor. Zusammengestellt haben es die Glarner Frederik Jud und Stefan Baumgartner, die Küchenchefs des Spitals Linth in Uznach.