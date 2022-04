Plattform «GRhome» wird eingestellt 

Graubünden hat neu seine eigene Soziale Plattform. So lautete die Neuigkeit am 2. Dezember 2017. «GRhome» war die erste touristische Plattform in Graubünden, die sich ausschliesslich an Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer richtete. Sie konnten sich auf dem Portal nicht nur darüber informieren, was im Kanton aktuell passiert, sondern auch selber Anlässe und Freizeittipps hinzufügen oder die Einträge anderer Nutzerinnen und Nutzer kommentieren. Zudem profitieren sie von exklusiven Angeboten wie vergünstigten Eintritten, Übernachtungen und anderen Attraktionen.