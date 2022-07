Platt in Westirland

Bis heute gehen die Ansichten auseinander. Vielleicht waren wir doch etwas zu schnell zu weit links unterwegs. Vielleicht hatte sich das Mäuerchen aber auch mutwillig vor unseren Miet-VW geworfen. Auf jeden Fall rumpelte es ordentlich, und der Golf zeigte plötzlich erhebliche Schlagseite. Nun ist es in Irland – wegen der engen Strassen und allerhand Hecken samt dahinter verborgenen Mauern – keine Seltenheit, dass das Mietauto die eine oder andere Schramme davonträgt. In unserem Fall passierte das Malheur am Cahapass, auf einer der breitesten Strassen ganz Südwestirlands.