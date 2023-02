Regionalspital Oberengadin beschreitet neue Wege bei der Ausbildung

Viele Regionalspitäler leiden unter Fachkräftemangel. Hinzu kommt das fehlende Interesse an Ausbildungsstellen in der Peripherie. Eine gute Ausbildung hängt massgeblich von guten Mentorinnen oder Mentoren ab. Im bisweilen hektischen Spitalalltag fehlt allerdings oftmals die Zeit, um sich eingehend mit den Fragen und Anliegen von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten zu befassen. Die Chirurgische Klinik am Spital Oberengadin führt nun ein Pilotprojekt durch, bei dem zwei emeritierte Chefärzte rund zehn Tage im Monat als Mentoren zur Verfügung stehen.