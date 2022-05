Palliative Care: Wohlbefinden schenken bis zum Tod

Zu einem selbstbestimmten und würdevollen Lebensende gehört eine möglichst schmerz-, leid- und angstfreie letzte Zeit. Palliative Care trägt mit einem verlässlichen und fachlich kompetenten Betreuungsumfeld dazu bei. Betroffene und auch Angehörige können davon ausgehen, dass es genug Angebote hat, wenn es so weit ist. Aber stimmt das auch? Welche Betreuungsangebote gibt es in den Regionen? Und reichen diese aus? Der Verein palliativ.gr wollte dies ganz genau wissen und hat dafür eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben.