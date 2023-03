Ein besonderer Krankenbesuch für die Unterengadiner Spitalpatienten

Anlass für den Besuch war der 84. «Tag der Kranken» mit dem Thema «Gemeinsam unterwegs». Peter Peyer führte in seiner Ansprache in der Cafeteria des Ospidal aus, dass man bei einer Krankheit nur gemeinsam mit allen Beteiligten vorwärts komme und es ein gutes Miteinander auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt brauche. Bevor die bettlägrigern Patienten auf den Stationen besucht wurden, gab es einen offenen und guten Austausch bei «Kaffee und Kuchen» in der Cafeteria mit musikalischer Begleitung durch «Mi`Amia». Joachim Koppenberg, Direktor des Gesundheitszentrums, bedankte sich auch im Namen aller Mitarbeitenden für den wertschätzenden Besuch des Regierungspräsidenten in der peripheren Gesundheitsregion mit seinen speziellen Herausforderungen. (red)