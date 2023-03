Chur ist das neue Zuhause der Flüchtlingsorganisation «Borderfree Association»

Sieben Jahre später ist die Hilfsstation für Flüchtlinge eine etablierte professionelle Flüchtlingsorganisation. Seit der Gründung war die Organisation in Zürich beheimatet – nun holt Crnojević den Verein nach Chur, wo die Geschäftsleiterin wohnhaft ist, teilt «Borderfree Association» am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit. «Dass Borderfree nun in meinem Wohnort Chur ansässig ist, freut mich sehr. Borderfree ist mittlerweile eine sehr professionelle Organisation, die dort hingehört, wo das Vereinsherz schlägt – nämlich in Chur, meinem Zuhause», so Crnojević.