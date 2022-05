Opera viva präsentiert Semiramide

Im neunten Opernsommer wartet opera viva mit «Semiramide», einer Oper in zwei Akten von Gioachino Rossini auf. Die Gemeinschaft von Chor, Orchester, Solisten, Gastronomie, Laien, Profis und helfenden Ein- und Zweitheimischen verwirklicht einmal mehr mit Herzblut ein ambitioniertes Opern-Projekt.

SEMIRAMIDE

«Semiramide» ist eine Oper in zwei Akten von Gioacchino Rossini. Das Libretto stammt von Gaetano Rossi und basiert auf Voltaires Tragödie Semiramis, welche wiederum auf die Legende von Semiramis von Babylon zurückgeht. Die Oper erlebte ihre Uraufführung im Opernhaus «La Fenice» in Venedig am 3. Februar 1823 und wurde danach im 19. Jahrhundert eines seiner meistgespielten Werke.

MUSIK

"Semiramide" ist die letzte italienische Oper Rossinis vor seiner Abreise nach Paris, wo er sich bis zu seinem Tode aufhalten wird. Dieses grandiose “tragische Melodrama“ ist zugleich Krönung und Ende einer Epoche, einer zehn Jahre langen Entwicklung die der wohl bekannteste Opernkomponist seiner Zeit durchgemacht hat. Die musikalische Erfahrung Rossinis ist reicher geworden und seine Sprache hat sich verfeinert.

Mehr als je zuvor setzt der Meister des Belcanto seine technische Bravour ein, die mit einem pulsierenden Rhythmus gepaart, seine überwältigende Kunst ausmacht. Der Stimme verleiht er die Macht, die intimsten und sinnlichsten Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie zum Beispiel in der berühmten Arie der Semiramis: "Bel raggio lusinghier"

Die Orchesterpartitur gewinnt an Reichweite und verleiht somit dem musikalischen Geschehen Erhabenheit und Ausdrucksstärke.

Der wirkungsvolle Einsatz des Chors und die Rückkehr zum Rezitativ zeigen den Einfluss der französischen tragischen Oper, während die phantastische Dimension des Übernatürlichen durch den Geist des Nino verdeutlicht wird.