Opera viva präsentiert Semirade

SEMIRAMIDE

«Semiramide» ist eine Oper in zwei Akten von Gioacchino Rossini. Das Libretto stammt von Gaetano Rossi und basiert auf Voltaires Tragödie Semiramis, welche wiederum auf die Legende von Semiramis von Babylon zurückgeht. Die Oper erlebte ihre Uraufführung im Opernhaus «La Fenice» in Venedig am 3. Februar 1823 und wurde danach im 19. Jahrhundert eines seiner meistgespielten Werke.

MUSIK

«Semiramide» war Rossinis letzte in Italien geschriebene Oper. Sie kehrte in ihrer Form zurück zu den vokalen Traditionen seiner Jugend. Es entstand ein Melodrama, in welchem er die barocke Tradition mit der unvergleichlichen Könnerschaft an dekorativem Singen wiederaufleben liess. Die Ensemble-Szenen wie die Duette mit Arsace und Semiramide und die vielen Chöre sind von höchster Qualität. Genauso hoch ist Rossinis Komposition für das Orchester einzuschätzen. Sie bringt die Vorzüge eines grosszügig besetzten Orchesters zum vollen Klingen.