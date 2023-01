Eure Meinung zu RSO ist gefragt

In der zweiten Hälfte des letzten Jahres konnte Radio Südostschweiz (RSO) eine um sechs Prozent grössere Hörerschaft verzeichnen als im Halbjahr davor. Auf den Lorbeeren ausruhen will man sich aber nicht. Mit einer Hörerumfrage möchte der Radiosender erfahren, wo man gut ist, was man besser machen kann und was die Hörerschaft generell über «Ds Radio vu do» denkt.