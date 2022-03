Ohne Regen keine Frösche

Obwohl es in der Nacht bereits genug warm ist, fehlt der Regen. Dieser wäre der Treiber, damit sich die Tiere auf den Weg zu den Laichgewässern machen. «Die Seitenbäche führen wenig Wasser und so viel Schnee kann nicht schmelzen. Die Trockenheit ist das, was die Amphibien zurückhält», so Fulcri. Von diesem Problem sind vor allem die Täler betroffen. Besonders im Churer Rheintal und auch in Südbünden wartet man noch auf die grosse Wanderung.