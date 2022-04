Ohne Hangsicherung keine Rettung der denkmalgeschützten Trinkhalle

Die Büvetta in Nairs bei Scuol ist die einzige noch erhaltene Trinkhalle aus der grossen Zeit des Bädertourismus in der Schweiz. Das Gebäude beherbergt die zwei am stärksten mineralisierten Quellen des Unterengadins – die Lucius- und Emerita-Quellen. Die Büvetta wurde 1843 als Teil der ehemaligen Kuranlage «Bad Tarasp» erbaut und steht heute unter Denkmalschutz. Ausserdem gehört sie laut Experten zu den bedeutendsten Bauten des Historismus im bündnerischen Bestand. Und dennoch steht dieses herausragende Gebäude kurz vor dem Zerfall.