Ohne Autobahnvignette wird es nun teuer

Die physische Autobahnvignette könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Pflicht sein. Denn die Zollverwaltung plant die Einführung von freiwilligen E-Vignetten. Diese sei im Verlauf vom Jahr 2023 geplant. Die elektronische Vignette wäre dann an die Kontrollschildnummer geknüpft und könnte im In- und Ausland online bestellt und bezahlt werden – ebenfalls für 40 Franken. Die E-Vignette wird aber die bisherige Klebevignette noch nicht ersetzen. Sie werde weiterhin als Alternative zur Verfügung stehen. Hier eine Übersicht über die vignettenpflichtigen Autobahnen und Autostrassen: