Notfälle kennen keine Grenzen

Vier Kilometer ist Taufers (Italien) vom nächstgelegenen Spital entfernt – allerdings ist dazwischen eine Grenze. Und so mussten die Bewohner und Bewohnerinnen der 1000-Seelen-Gemeinde bisher stets ins rund 30 Kilometer entfernten Spital nach Schlanders fahren, um behandelt zu werden. Im Notfall konnte diese Situation lebensbedrohlich werden. Seit Mai können die italienischen Nachbarn aus Taufers erstmals Leistungen des Center da sandà Val Müstair in Sta. Maria – also auf Schweizer Seite – in Anspruch nehmen.