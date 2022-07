Noch haben die Bündner Fische genügend kühles Wasser

von Manuela Meuli

und Simone Zwinggi

Wenig Wasser in den Flüssen und Seen, warme Wassertemperaturen: Wie der Schweizerische Fischereiverband am Mittwoch mitteilte, kämpfen vor allem Forellen und Äschen aufgrund der aktuellen Wettersituation ums nackte Überleben. «Die Fische brauchen kühles, sauerstoffreiches Wasser zum Überleben», erklärt Conradin Knupfer auf Anfrage von Radio Südostschweiz. «Und es sollte eine gewisse Tiefe haben, damit sich die Fische zurückziehen können.» Knupfer ist Vizepräsident des Bündner Fischereiverbandes. Auch in Graubünden seien die Pegelstände in den Bächen und Flüssen derzeit tief. Vor allem in kleineren Seitenbächen werde das zum Problem, so Knupfer. «Wenn Teilbereiche des Gewässersystems austrocknen, sterben auch Kleinlebewesen. Dann wiederum fehlt es den Fischen an Nahrung.»