Für drei Franken in den Caritas-Markt Chur

Der Caritas-Markt in Chur bietet Besitzerinnen und Besitzern einer Kulturlegi-Karte Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs zu stark vergünstigten Preisen an. Das Angebot wird mehrheitlich von Personen aus dem Grossraum Chur genutzt – deutlich weniger Kundschaft kommt aus den entlegenen Regionen Graubündens, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies soll sich nun ändern. Dafür haben Caritas Graubünden, Graubündner Kantonalbank, Rhätische Bahn und Postauto ein entsprechendes Angebot lanciert.