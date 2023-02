24-Stunden-Minishop als Antwort auf das Lädalisterben?

Die Gemeinden stellen den Boden und die Anschlüsse zur Verfügung, die Supermarktkette sorgt für den Betrieb und die angebotenen Produkte – und natürlich für den «Laden»: Nach diesem Konzept testet die Spar Handels AG Schweiz mit Albula/Alvra und Tujetsch ab dem kommenden Frühling ihre neuartigen Shopboxen. Die Bündner Premieren sind bereits terminiert: Voraussichtlich am 10. März wird ein Ladencontainer in Rueras eröffnet, im April folgt ein weiterer in Surava, wie die beiden involvierten Gemeindepräsidenten Berichte der romanischen Medienstiftung FMR bestätigen.