«Au Dabi» – das neue Abo für alle und für alles

In den vergangenen Jahren bot die Stadt Chur viele Sport- und Freizeitaktivitäten an, die mit einzelnen Abos oder den sogenannten Kombipässen miteinander genutzt und verknüpft werden konnten. Ab sofort werden sie durch das «Au Dabi»-Abo ersetzt, wie es in einer Medienmitteilung der Sport und Eventanlagen Chur heisst. Damit nehme die Stadt den vielfach geäusserten Wunsch der Gäste nach einem Gesamtabo auf.