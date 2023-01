Das Gebäude Planaterra 11 in Chur ist bezugsbereit

Die Umsetzung der Umstrukturierung erfolgte vergangenes Jahr durch die Wohnbaugenossenschaft bainviver-chur. In Zusammenarbeit mit dem Churer Architekturbüro Clavuot wurde der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes umgesetzt. Die Wohnbaugenossenschaft bainviver schreibt in einer Mitteilung, dass das Haus trotz seines hohen Alters noch im ursprünglichen Zustand war. Die Grundstruktur sei robust und grosszügig gebaut, sodass mit relativ einfachen Baumassnahmen die Umgestaltung in ein Wohngebäude gelingen konnte.