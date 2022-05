Neuer Vorsteher für Priesterseminar

Daniel Krieg begann 1995 sein Studium an der Theologischen Universität in Luzern. Im Mai 2002 liess er sich in Chur zum Diakon und im April 2003 in Einsiedeln zum Priester weihen. Krieg ist Priester in den Pfarreien St. Martin und Bruder Klaus in Altdorf. Seit Januar ist er auch Domherr. Zu der Onlineplattform kath.ch sagte Krieg, er unterstütze die neue Politik in Chur. «Persönlich erlebe ich die Stimmung als unverkrampfter. Es ist eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar.»