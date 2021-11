Neuer Treffpunkt für Cazner Jugend

Sozialraumorientiertes Arbeiten

Der Bauwagen ist mobil und lässt sich spontan umplatzieren und trägt so zu sozialraumorientierter Arbeit in der Region bei. Die Jugendarbeit soll für alle Anwohnerinnen und Anwohner sichtbar und zugänglich sein. So ist es laut dem Verein wichtig, dass alle Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde miteinfliessen können und eine vermittelnde Arbeit realisiert werden kann. Die Mobilität des Bauwagens sorgt dafür, dass verschiedene Orte aufgesucht und entsprechend unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden können. (so)