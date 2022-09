Neuer Deponiestandort für Davos

Keine Änderung an der Spitze von Bever

Mit 194 Stimmen ist Fadri Guidon am Sonntag als Gemeindepräsident von Bever wiedergewählt worden. Das absolute Mehr lag bei 98 Stimmen. Im Gemeindevorstand wurden Samuel Schäfli (154 Stimmen), Franco Duschen (153 Stimmen), Marco Fluor (148 Stimmen) und Beat Fried (136 Stimmen) gewählt. Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus Peter-Christian Müller und Marklus Nüesch. Für die Besetzung des Schulrats gab es keine Kandidaturen. 139 Stimmen gingen an diverse Personen. In die Baukommission wurden Dominik Hool und Marco Fluor gewählt. Der zweite Wahlgang findet am 30. Oktober statt. (fh)