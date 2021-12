Neuen Schneeschuhtrail im Niederurnertäli markiert

Wer Wintersport gern abseits der grossen Massen betreibe, sei im Niederurnertäli richtig, heisst es in einer Mitteilung von Visit Glarnerland. Ausser mit Waldtieren, kunstvoll in Holz geschnitzt und in frischen Schnee gehüllt, hat man auf dem Skulpturenweg wenig Begegnungen. Gleich bei der Bergstation der Luftseilbahn Niederurnen-Morgenholz startet der Schneeschuhtrail, auf welchem etwa 350 Höhenmeter überwunden werden. Der Weg ist diesen Winter erstmals offiziell ausgeschildert und damit auch Leuten zugänglich, die sich in dieser Gegend weniger gut auskennen.

Luftseilbahn nach sechs Wochen Pause wieder in Betrieb

Der Schnee wird in dieser Woche zwar mindestens unten im Tal arg dezimiert werden. In höheren Lagen kann sich aber vielleicht doch noch etwas halten. Und es trifft sich gut, dass die Luftseilbahn Niederurnen-Morgenholz am letzten Freitag nach sechs Wochen Sanierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen wurde. Das freue nicht nur die Kinder, welche am Übungslift neben dem Restaurant «Hirzli» Skifahren oder bei guten Schneebedingungen ins Tal schlitteln, sondern eben auch alle, die auf Schneeschuhen das winterliche Täli erkunden wollen, so die Mitteilung.

Neu ist auch der Winterwanderweg zum Aussichtspunkt Sool offiziell ausgeschildert. Der Spaziergang von knapp 30 Minuten startet bei der Bergstation und führt zum Aussichtspunkt Sool, von wo aus man über die gesamte Linth­ebene sieht. (eing)