Bündner macht bei Einrichtungs-Challenge auf Sat.1 mit

Pro Challenge wird den Kandidatinnen und Kandidaten jeweils ein Thema vorgegeben, an dem sich die Einrichtung orientieren soll. Ansonsten sind sie in der Gestaltung und Wahl der Einrichtungsgegenstände völlig frei, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Thema der dritten Sendung, in der auch Giuseppe zu sehen sein wird, ist das Objekt Schrank. Ob er es schafft, die Challenge besser als seine Gegnerin umzusetzen und die Jury von seinen Einrichtungsfähigkeiten zu überzeugen, wird sich am kommenden Sonntag, 7. Mai, zeigen.