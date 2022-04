Neue Produkte vom Feld bis auf den Teller erproben

Rund 30 Landwirtinnen und Landwirte aus der Region haben sich bereits darüber informieren lassen, am 26. April ist nun auch am Plantahof in Landquart eine Veranstaltung dazu geplant: Das PRE-Teilprojekt für ein Innovations- und Kompetenzzentrum für die Alp- und Berglandwirtschaft in Tenna wird allmählich konkreter. Die Machbarkeit des Zentrums, das auch ein «Food Lab» umfassen soll, wird derzeit im Rahmen des PRE Safiental geprüft, wie es in einer Medienmitteilung des Vereins Tenna Plus heisst.