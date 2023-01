Führungswechsel im Kloster Cazis

Die ausgebildete Krankenschwester Sr. Brigitte Schönenberger war im Alter von 28 Jahren ins Kloster Cazis eingetreten. Nach Tätigkeiten im Gästehaus und an der Pforte, in der Pflege der älteren Mitschwestern, im Internat der Schule St. Catharina und in der Klosterküche gehörte sie vor 20 Jahren dem Cazner Schwesternteam an, das die Aufgabe übernahm, das Kloster im vorarlbergischen Bludenz wiederzubeleben. Im Sommer 2022 kehrte sie nach Cazis zurück, um sich erneut der Betagtenpflege zu widmen.