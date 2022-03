Neue Masterstudienrichtungen an der Fachhochschule Graubünden

User Experience Design

Digitale Nutzungsoberflächen sind aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken, zum Beispiel der Self-Checkout des Detailhandels, die Nachrichten-App oder das Online-Reiseportal. Die fortschreitende Digitalisierung in der Gesellschaft und Wirtschaft führt zur ständigen Neu- und Weiterentwicklung von solchen digitalen Applikationen.

Es gilt, die User Experience (UX), also das Nutzungserlebnis, optimal zu gestalten. Gross ist folglich der Bedarf an spezifisch ausgebildeten Arbeitskräften, die in der Lage sind, digitale Lösungen zu konzipieren und in nutzungsfreundliche Oberflächen umzusetzen.

Die innovative Masterstudienrichtung User Experience Design der FH Graubünden reagiert auf diese Entwicklungen und bildet die Studierenden für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft aus.

Die Masterstudienrichtung User Experience Design integriert auf interdisziplinäre Weise Fachkenntnisse aus den Bereichen User Research und User Experience Design. Es werden die Grundlagen in den Bereichen User Research, Mensch Maschine Interaktion, Informatik und Psychologie vermittelt. Mit dem erlangten Grundwissen folgt die Anwendung mit der Gestaltung interaktiver Systeme und Ihrer Evaluation.