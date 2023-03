Der Wind ist Herr über die Wechten

Diese Forschungslücke schliessen möchte nun ein Team rund um den Schneephysiker Benjamin Walter und die Ingenieurin Hongxiang Yu vom SLF. Dazu modellierten die Forschenden einen Grat ein Schnee und stellten ihn in den Windkanal, wie einem Bericht des SLF zu entnehmen ist. Die institutseigene Schneemaschine «Snowmaker» lieferte dafür die erforderlichen Schneekristalle, die Walter und Yu für ihre Forschung im ringförmigen Kanal bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten zirkulieren liessen. Diese Bedingungen, so das SLF-Team, seien nah an der Realität. Bei der richtigen Geschwindigkeit entsteht langsam eine Wechte am Modellgrat. Die wichtigste Erkenntnis des Forschungsteams: Wechten entstehen am ehesten bei mittleren Windgeschwindigkeiten. Weht zu wenig Wind, lagert sich der Schnee gleichmässiger im Gelände ab. Bläst der Wind zu stark, trägt er den Schnee weit über das Hindernis hinweg. Denn Wechten benötigen einen Grat, an dem sie sich bilden. Dort entstehen sie an der Leeseite, der windabgewandten, in der Regel steileren Seite. Dieses Resultat bestätige, was Forschende bislang nur in der Natur beobachtet haben, so Walter. «Das hilft uns, künftig vorherzusagen, wann und wo sich Wechten bilden und wann sie wieder kollabieren.»