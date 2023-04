Kinder erobern den öffentlichen Platz zurück

Diesmal hat Creacumün Verstärkung von der Schule Sent geholt. Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse gestalten bis Ende Monat je einen Stuhl nach ihren ganz persönlichen Vorlieben und platzieren ihn an einem für sie bedeutsamen öffentlichen Ort in Sent. «So entsteht ein Parcours, der einen neuen Blick auf vermeintlich Altbekanntes eröffnet und auch Erwachsene dazu einlädt, den öffentlichen Raum neu zu erleben», heisst es in der Medienmitteilung. Bis Ende Mai bleiben die Stühle stehen und können spielerisch entdeckt oder mit der zentral am Plaz ausgehängten Karte als Rundgang von Einheimischen und Gästen abgelaufen werden. «Sie symbolisieren die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, aber auch aller Einwohnerinnen und Einwohner von Sent», schreibt Creacumün. Am Freitag, 28. April, findet von 8 bis 10 Uhr ein gemeinsamer Rundgang mit der Schülerschaft statt. Die Kinder präsentieren ihre Orte, die Besammlung ist in Plaz in Sent.