Neu sagt Alexa, wann es Frühstück gibt

Sprachassistenten gehören bei vielen Menschen zum Alltag. So ist es heute üblich, mit Siri jemanden anzurufen, mit Alexa die Musik in der Wohnung zu starten oder mit einer Sprachassistenz im Auto von A nach B zu gelangen. Nun soll die digitale Intelligenz auch in Hotelzimmern Einzug halten – konkret im Hotel «Stern» in Chur. Als erstes Gasthaus der Schweiz stattet das historische Hotel im Zuge einer Voice-Digitalisierungsinitiative zusammen mit der Digital Agentur Speed U Up seine rund 70 Zimmer mit Sprachassistentinnen aus.