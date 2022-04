Netzwerken für eine erfolgreiche berufliche Zukunft

Der diesjährige Sprungbrett-Event Graubünden findet am Montag, dem 25. April, statt und ist einer von acht Sprungbrett-Events in der Schweiz. Die Veranstaltung wird vom Amt für Wirtschaft und Tourismus und dem Amt für Höhere Bildung in Kooperation mit der Fachhochschule Graubünden durchgeführt. Laut einer Mitteilung des Kantons sind dieses Jahr unter anderem Unternehmen wie die Academia Raetica, die Ems-Chemie AG, die Graubündner Kantonalbank, die Hamilton Bonaduz AG und die Rhätische Bahn AG mit dabei.