Junge Schreibtalente werden in Chur gekürt

Für das Finale in Chur hat die Jury nun 30 Jugendliche ausgewählt. Während des Finalwochenendes haben die jungen Schreibtalente die Aufgabe, in zweisprachigen Tandems ein Märchen zu verfassen. Eingeführt in die Welt der Märchen und Sagen werden sie von vier Schweizer Erzählerinnen und Erzählern: Conchi Vega (Deutsch), Cristina Galfetti Schneider (Italienisch), Lorenzo Polin (Rätoromanisch) und Lorette Andersen (Französisch). Die drei überzeugendsten Tandems werden mit einer gemeinsamen Reise in der Schweiz belohnt. (red)