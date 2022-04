Näfels: Bistum Chur billigt Pfarrwahl nicht

Der Streit in der Katholischen Kirchgemeinde Näfels ist um ein Kapitel länger. Am Samstag, 2. April, hatte die Kirchgemeinde Pfarrprovisor Stanislav Weglarzy zum Pfarrer gewählt. Doch der Katholische Kantonale Kirchenrat erklärte die Wahl als ungültig. Denn bereits die Einberufung der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung sei nicht rechtmässig gewesen. Die Pfarrwahl solle an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 10. Juni nachgeholt werden.