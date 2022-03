Nachwuchsautoren gesucht

Der Schriftsteller Patrick S. Nussbaumer ruft in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden und Somedia einen kantonalen Schreibwettbewerb für Jugendliche ins Leben. Den sogenannten «Bündner Schreibbock». «Geschichten faszinieren und bereichern unser Leben. Der Bündner Jugendschreibwettbewerb will die Talente von morgen entdecken und fördern», heisst es in einer Mitteilung.