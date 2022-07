Nachweise von Bären im Engadin

Am frühen Morgen des 17. Juli ist in der Val S-charl bei Scuol ein Bär in eine Fotofalle getappt. Am selben Tag schoss eine zweite Fotofalle in der Val d’Assa bei Ramosch ein Foto von einem Bären, diesmal am Abend. Zwischen den beiden Aufnahmen verstrichen rund 15 Stunden. Dem kantonalen Amt für Jagd und Fischerei liegen die zwei Bilder von der Wildtierkamera eines Jägers vor. Arno Puorger, Grossraubtierbeauftragter beim Jagdamt, bestätigt, dass auf beiden Fotos ein Bär zu sehen ist und dass die Daten auf den Bildern stimmen.