«Gruppa Dürabilità» setzt sich für Nachhaltigkeit ein 

«In der Gemeinschaft engagiert man sich an verschiedenen Anlässen in der Region zugunsten der Nachhaltigkeit, sammelt Punkte und kann damit an speziellen Erlebnissen teilnehmen», sagt Sven Berchtold, Produktmanager Nachhaltigkeit der TESSVM. Bei jeder Aktion könnten eine Punktekarte sowie ein Stempel gesammelt werden. Wenn diese Karte mit sechs Stempeln voll sei, könne sie für ein besonderes Angebot eingelöst werden, so die Medienmitteilung.