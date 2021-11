Nachhaltige und klimafreundliche Energieversorgung

Holz ist nach der Wasserkraft die wichtigste Energieressource der Schweiz. Daniel Kressig, Leiter des Holzkraftwerks der Axpo Tegra AG, ist verantwortlich für den Betrieb der Anlage in Graubünden. An seiner Arbeit gefällt ihm vor allem die Abwechslung: «Kein Tag ist wie der andere», sagt Kressig. «Wir arbeiten lösungsorientiert und dokumentieren alle Abläufe, um effizient reagieren zu können.» Kressig und seine Kolleginnen und Kollegen sehen grosse Vorteile in der Energiegewinnung durch Holz. Denn bei der Verbrennung von Holz gelangt nur so viel CO₂ in die Atmosphäre, wie zuvor vom Baum gebunden wurde. Die digitale Transformation und der Einsatz von neuen Technologien sind Chancen, die Axpo Tegra AG nutzt. «Arbeitsabläufe werden optimiert und Mitarbeiter werden für diverse Arbeiten eingesetzt», so Kressig. Bei Axpo werde grosser Wert auf eine offene Kommunikation mit den Mitarbeitenden gelegt. Erfolg sei nur möglich, wenn alle Verantwortung übernehmen würden, sagt Kressig. Weil die Branche einem starken Wandel ausgesetzt ist, sind Weiterbildung und -entwicklung der Kompetenzen und Fähigkeiten wichtig. So sind die Mitarbeitenden fähig, in einem dynamischen Umfeld innovative Lösungen zu entwickeln.