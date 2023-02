Naturpark Beverin bekommt neue Führung – auch im Präsidium

Die Nachfolge der abtretenden Ramona Liebeton in der operativen Leitung des Naturparks rund um den Piz Beverin ist geklärt: Der Vorstand des Parkträgervereins hat laut einer Mitteilung vom Dienstag den Agraringenieur Simon Egger zum neuen Geschäftsführer gewählt. Egger ist seit 2013 als Leiter der Sektion Natur und Landschaft in der Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau tätig. Zuvor war er mehrere Jahre für die Forschungsanstalt Agroscope in Wädenswil (Zürich) im Einsatz gewesen, unter anderem als Leiter einer Forschungsgruppe im Bereich Obstbau mit rund 18 Mitarbeitenden und zwei Versuchsbetrieben. Egger verfüge über ausgewiesene Management- und Führungserfahrung, schreibt der Naturpark in seiner Mitteilung. Seine neue Aufgabe beim Naturpark in Wergenstein wird er per 1. Mai antreten.