Markus Solinger wird neuer Generalsekretär der Lia Rumantscha

Markus Solinger wird ab 1. August zur Lia Rumantscha stossen. Der 55-Jährige wurde vom Vorstand zum neuen Generalsekretär gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Solinger verfüge über langjährige Erfahrung in der Verbandsarbeit mit Anspruchsgruppen in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Er leitet als Geschäftsleitungsmitglied seit zehn Jahren die Abteilungen Marketing und Schulung beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie.

Seit dem Rücktritt von Diego Deplazes im Dezember 2022 wird das Generalsekretariat der Lia Rumantscha laut Mitteilung ad interim von Andreas Gabriel geführt. Am 1. August übernimmt Markus Solinger die operative Leitung der Lia Rumantscha mit gegenwärtig 21 Mitarbeitenden in rund 13 Vollzeitstellen am Hauptsitz in Chur und in den Regionalbüros in Ilanz/Glion, Savognin, Scuol und Wergenstein.

«Die Funktion als Generalsekretär der Lia Rumantscha ermöglicht es mir, näher an meinen Wurzeln zu sein und unseren Kulturschatz – das Rätoromanische – zu pflegen und weiterzuentwickeln», wird Solinger in der Mitteilung zitiert. Solinger stammt aus Scuol und wohnt aktuell in Maur. Wie es heisst, hat er ursprünglich in Chur die kaufmännische Ausbildung absolviert und ein Studium als Betriebsökonom abgeschlossen. Neben seinen Muttersprachen Rätoromanisch und Deutsch spricht er Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch. (red)