Nach Streit und Corona – Spital Linth wieder am Seenachtfest

von Alexandra Greeff

Sich wieder finden ist möglich: Das zeigen Tobias Gehrig, Chefarzt Chirurgie und Mitglied Geschäftsleitung des Spitals Linth in Uznach, und Daniel Holtz, Facharzt für Gefässmedizin in Rapperswil-Jona. Denn am bevorstehenden Seenachtfest Rapperswil-Jona arbeiten sie wieder Hand in Hand. Holtz leitet den Sanitätsdienst, Gehrig stellt mit Personal aus dem Spital Linth den Hauptteil an Mitarbeitenden.