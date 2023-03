840 Quadratmeter Wald suchen ihren Eigentümer

Um die Situation ein für allemal zu klären, hat Bürkli deshalb einen Aufruf im amtlichen Teil der Lokalzeitung «Pöschtli» lanciert. Mit einer ungewöhnlichen Formulierung: Alle Personen, die «glauben, Mitglied der Korporation Realta zu sein», werden darin aufgefordert, sich bis am 15. April schriftlich beim Grundbuchamt in Thusis zu melden. Und wenn sich niemand meldet? Dann muss laut Bürkli wegen des offensichtlichen Fehlens der juristischen Organe der Körperschaft das Gericht entscheiden, was mit der Parzelle zu tun ist.