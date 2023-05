Die Glarnerinnen und Glarner feiern den Muttertag traditionell 

Schokolade zum Muttertag ist neben einem Strauss Blumen ein absoluter Allzeitklassiker. An diesem Tag werde die Freude am Verschenken spürbar, erklärt Matthias Goldbeck, Pressesprecher von Läderach, die erhöhte Nachfrage in den Filialen. Speziell würden für diesen Tag diverse Produkte in Herzform hergestellt. Die beliebtesten Sorten seien nach wie vor Milch-Haselnuss und Dunkel-Mandel. Um die Nachfrage zu Muttertag bedienen zu können, werde bereits zuvor am Produktionsstandort in Bilten leicht mehr Schokoladenkuvertüre produziert als im Schnitt eines Gesamtjahres. An Ostern oder Weihnachten reiche der Tag aber nicht heran, so Goldbeck.