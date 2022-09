Mutiger Quereinsteiger legt sich mit turbulenter Branche an

Auf dem kurzen Weg vom Eingangsbereich des Spitals Schiers in die Cafeteria wird Peter Philipp gleich mehrfach von Mitarbeitenden angesprochen. Der ehemalige CEO – man spürt es schnell – ist ein gern gesehener Gast an seiner ehemaligen Wirkungsstätte. «Man hat mir jedenfalls kein Hausverbot erteilt», meint er lachend. Seit dem 1. Juli ist Philipp pensioniert, und der neue Lebensabschnitt fühlt sich gut an, wie er sagt.