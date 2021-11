Mutig und nachhaltig die Zukunft gestalten

Der Kern unserer Mission basiert auf der nachhaltigen Erfüllung des vierfachen Leistungsauftrags. Dabei verfolgen wir konsequent das Hochschulprofil, auf unserer wissenschaftlichen Basis relevante anwendungsorientierte Lösungen anzubieten: Unsere Lehre und Forschung sind interdisziplinär und orientieren sich an praktischen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Forschung erarbeitet Lösungen zu relevanten Problemstellungen. Zur Weiterentwicklung der Qualität verknüpfen wir die Lehre mit anwendungsorientierter Forschung und bilden so die Studierenden zu hochqualifizierten und verantwortungsvollen Persönlichkeiten aus. Wir sind in der Region verankert, in der Schweiz von Bedeutung und strahlen international aus. In unserem von Studierenden geprägten, dynamischen Arbeitsumfeld bieten wir in einer persönlichen Atmosphäre Jobs mit der Möglichkeit, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Vielfalt und die Gleichstellung aller Mitarbeitenden liegen uns am Herzen.