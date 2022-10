Moderne Schmerztherapie: Möglichkeiten und Grenzen

Vorübergehende Schmerzen gehören zum Mensch sein dazu und können in jedem Lebens-alter auftreten und häufig von selbst ausheilen. Beispiele hierfür sind kleine Alltagsverletzungen wie zum Beispiel eine Prellung oder Verstauchung oder auch der Wehenschmerz bei der Geburt.

Werden Schmerzen jedoch chronisch, so ist es ratsam, sich fachkundige Hilfe einzuholen. Die Therapie von chronischen Schmerzen ist in der modernen Medizin ein Spezial-gebiet der Anästhesie und wird von speziell qualifizierten Narkoseärztinnen und Narkoseärzten durchgeführt. Die Schmerzmediziner arbeiten sehr eng mit den Hausärztinnen und Hausärzten der Region sowie der Rehaklinik Seewis zusammen. Bei Bedarf können not-wendige Untersuchungen und weitere medizinische Fachbereiche des Spitals in die Therapie eingebunden werden.