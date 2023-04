Die Bündner Jugend muss weiterhin zur Aufnahmeprüfung – aber besser vorbereitet

Bündner Jugendliche, die von der Primar- oder Sekundarschule an eine Mittelschule wechseln wollen, müssen weiterhin zur Aufnahmeprüfung antraben. Das hat die Bündner Regierung am Montag beschlossen, wie Erziehungsdirektor Jon Domenic Parolini am Freitag vor den Medien in Chur erklärte. Zu diesem Entscheid sei die Regierung auch aufgrund eines externen Gutachtens gekommen. Damit bleibt es für die Mittelschulen beim heutigen Verfahren, bei dem die Prüfung und die Vornoten darüber entscheiden, wer eine Mittelschule besuchen kann.