Mit violettem Licht für Kinderdemenz sensibilisieren

Nun möchte die Familie mit ihrem Verein «Hope for Julia» anlässlich des Welt-Sanfilippo-Bewusstseinstages am 16. November mit einer besonderen Aktion für die Krankheit sensibilisieren, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Geplant ist die Beleuchtung verschiedener Gebäude im Kanton in der Farbe violett. So wird etwa die Burg Friedau in Zizers noch bis zum 18. November beleuchtet. In Chur leuchtet vom 12. bis und mit 16. November das Verwaltungsgebäude der Rhätischen Bahn (RhB) und vom 13. bis 16. November das Postautodeck.